Бастрыкин взял на контроль дело о разрушении старинной усадьбы в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о частичном уничтожении усадьбы Никольское-Урюпино в Подмосковье. Вместо реставрации объекта культурного наследия там начали сносить стены и колонны.

Эти кадры с обрушением фасада главного дома усадьбы Голицыных "Никольское-Урюпино несколько дней назад облетело соцсети. Памятник архитектуры 18 века всего за пару секунд превращается в кирпичные руины.

Этот объект культурного наследия регионального значения в свое время пережил революцию, две отечественные войны и пожар. Но вот восстановительных работ здание почему-то выдержать не смогло.

Со слов местных жителей, историческая территория годами оставалась бесхозной, поэтому своими силами активистам приходилось поддерживать порядок- нанимали охрану и устраивали субботники. С недавнего времени у половины участка появился владелец, частный инвестор, который пообещал восстановить памятник архитектуры.

На деле на территории усадьбы организовалась свалка, вход волонтёрам ограничили, осушили парковый пруд, а в некоторых местах разрушили почвенный покров.

А так выглядит один из участков лесополосы. Видно, что совсем недавно здесь поработала многотонная техника. Под слоем земли остатки кирпича и железной арматуры.

Активисты говорят, на объекте первые месяцы работал квалифицированный реставратор, однако за работу ему не заплатили, а после и вовсе отказались от услуг. К восстановлению усадьбы приступили обычные строители, которые, возможно, повредили старые сваи, когда укрепляли фундамент.

После осмотра места происшествия следователями и криминалистами возбудили уголовное дело. Ход расследования взял на личный контроль Александр Бастрыкин

По мнению защитников культурного наследия, это ни что иное как очередная коммерческая цель — освободить 43 гектара элитной земли в 15 км от МКАД под застройку. Эксперты уверяют - даже частичное обрушение фасада не является основанием для того, чтобы снести здание.

Без крыши и окон, с обрушенной стеной, старое здание вряд ли эту переживёт зиму. Поэтому местные жители надеются, что помимо привлечения виновных к ответственности, не забудут законсервировать по сути и значимости второе Архангельское.