В московском регионе началось нашествие опасных божьих коровок

Арлекины атакуют! В московском регионе - нашествие опасных божьих коровок. Они захватывают леса, проникают в дома и доставляют массу неприятностей.

Казалось бы, на вид вполне безобидное крохотное насекомое! Даже симпатичное: на чёрной спинке - красные пятнышки, отсюда и название: "Арлекин". Но стоит его тронуть - ожёг, а если попадёт в пищу – отравление.

Коровка легко может заползти в дом - и тогда стойкий след на обоях обеспечен. Арлекины весьма активны, однако сами не нападают, главное не трогать их руками.

Ещё век назад этих насекомых из Восточной Азии и Дальнего Востока разводили в лабораториях и выпускали для борьбы с вредителями.

"Этот способ борьбы считался эффективным, так как коровка прожорлива, и безопасным, потому что, съев всех вредителей, коровка погибала сама. Но где-то лет 20 назад ситуация изменилась, коровка стала приживаться в природе и завоёвывать себе место под солнцем, потеснив другие виды", - отметил Андрей Беньковский, энтомолог, доктор биологических наук.