На расширенном заседании Госсовета обсудили помощь участникам СВО

Реабилитацию и другую помощь участникам СВО, а также членам их семей обсуждают на расширенном заседании Госсовета.

В его работе принимают участие помощник главы государства Алексей Дюмин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель министра обороны Анна Цивилева, мэр столицы Сергей Собянин, а также губернаторы Московской, Курской, Астраханской и Рязанской областей.

Как отметил Дюмин, тема поддержки ветеранов боевых действий находится под личным контролем Владимира Путина. По данному направлению уже проделана большая работа, в которую включилась буквально вся страна.