На расширенном заседании Госсовета обсудили помощь участникам СВО

Реабилитацию и другую помощь участникам СВО, а также членам их семей обсуждают на расширенном заседании Госсовета.
В его работе принимают участие помощник главы государства Алексей Дюмин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель министра обороны Анна Цивилева, мэр столицы Сергей Собянин, а также губернаторы Московской, Курской, Астраханской и Рязанской областей.
Как отметил Дюмин, тема поддержки ветеранов боевых действий находится под личным контролем Владимира Путина. По данному направлению уже проделана большая работа, в которую включилась буквально вся страна.
"Это наши граждане, неравнодушные, это волонтеры, это общественные организации, это наш бизнес, Фонд защитников отечества. Провел колоссальную работу "Народный фронт", Агентство стратегических инициатив. Большая работа делается федеральными органами исполнительной власти. И большая работа делается, конечно, на земле, главами субъектов РФ", - отметил Дюмин.