В Музее современной истории можно узнать об истории и культуре новых регионов

История новых регионов и культурное единство исконно русских земель. Этой теме посвящена экспозиция, которая откроется завтра в Музее современной истории в Москве.

Выставку приурочили к памятной дате - трехлетию воссоединения Донбасса, Запорожья и Херсонской области с Россией. Гости увидят археологические находки разных эпох, ознакомятся с работами художников и скульпторов, которые раскроют красоту, богатство и самобытность этих регионов. Отдельные стенды отведены военной тематике - экспонатам, посвященным Великой Отечественной и спецоперации.