В Кремле оценили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk

Заявления Вашингтона о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk внимательно анализируют в Москве. Так прокомментировал информацию из США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что за действиями Киева и его западных кураторов внимательно следят российские военные специалисты. Важно понять, кто будет осуществлять пуск этих ракет в случае их появления у ВСУ — американцы или сами украинцы. В любом случае, подчеркнул Песков, Tomahawk не станут для панацеей для украинской армии и не изменят ситуацию на фронте.

Пресс-секретарь прокомментировал заявление вице-президента США. Как сказал Джей Ди Вэнс журналистам, решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву будет принимать президент страны Дональд Трамп. При этом вице-президент подтвердил, что вопрос о поставках активно обсуждается в Белом доме, передает ТАСС.