Актриса Татьяна Васильева рассказала о матери: "Если я падала, она меня била за это"

Татьяна Васильева пришла на шоу "Звезды сошлись" и откровенно рассказала о своей родительнице. Прославленная актриса призналась, что благодарна ей за то, что стала "очень крепким" человеком. Васильева дала понять, что родительница с ней не церемонилась.

"Если я падала, она меня била за это. И я теперь думаю: как это правильно!.. Если падает мой внук, это скорая, тревога, деньги — сколько хочешь, только чтобы зашили его, где надо", - отметила актриса.

Популярная артистка так и не смирилась со смертью матери. Как призналась Васильева, она "не справилась". На память о родительнице актриса оставила шарф и берет, которые та носила. По словам артистки, они до сих пор хранят ее запахи.

"Мамин страшный берет. Чтобы он не кусался, она, извиняюсь, нашла в нижнем белье такие трусики, вырезала из них ободочек", - рассказала Васильева.

Актриса уверена, что родители слышат своих детей даже после смерти. Татьяна Васильева призналась, что все время просит у них прощения за то, что шла наперекор. "В результате получилось неплохо, но родители страдали", - заключила артистка.