Кремль оценил результаты парламентских выборов в Молдавии.

Предварительные итоги говорят о том, что в обществе есть раскол, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, делать какие-то выводы еще рано, пока не высказались местные политические силы.

сотни тысяч молдаван в России не смогли проголосовать на выборах, так как для них было открыто только два участка

"Естественно, было недостаточно", - сказал представитель Кремля.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. После подсчета 99,9% протоколов правящая Партия действия и солидарности (ПДС) получила 50,16% и сохраняет контроль над парламентом.