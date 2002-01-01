Дженнифер Лопес прервала молчание о разводе с Беном Аффлеком: "Я спрашивала себя: "Как мне принять это?"

История отношений Бена Аффлека и Дженнифер Лопес насчитывает более 20 лет. Они начали встречаться в 2002 году, но спустя всего два года неожиданно разорвали помолвку.

Спустя 17 лет артисты решили возобновить помолвку – в мае 2021 года они начали встречаться, а спустя чуть больше года зарегистрировали отношения. Вот только и на сей раз у Дженнифер и Бена не получилось построить семейного счастья. Летом 2024 года актеры подали на развод. Однако лишь в начале 2025 года Лопес и Аффлек официально оформили расставание.

В программе CBS News Sunday Morning артистка откровенно прокомментировала знаменательное событие. Она дала понять, что пытается видеть положительные стороны в разводе и не фокусироваться на неприятных вещах.

"Это самое лучшее, что случилось со мной, ведь я смогла измениться. Расставание в итоге помогло мне глубже понять себя. Сейчас я уже совсем не та, что была полтора года назад. Этим летом я прожила лучший период в своей жизни, и мне было невероятно весело. Теперь я умею больше радоваться жизни и чувствовать счастье", - рассказала Дженнифер.

При этом она призналась, что поначалу ей было очень тяжело. Особенно непросто ей давалось то обстоятельство, что приходилось работать в проекте, продюсером которого был Бен Аффлек. "Было сложно ни о чём не думать, но это одновременно были и лучшие, и худшие дни. На съемочной площадке я чувствовала себя по-настоящему счастливой. А дома все было совсем иначе. Я спрашивала себя: "Как мне принять это?". Но в итоге я справилась", - заключила артистка.

О том, что сейчас происходит в ее личной жизни, Дженнифер Лопес предпочитает не распространяться. Однако ходят слухи, что артистка утешилась в объятиях молодого охранника.