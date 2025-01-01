Ракеты Tomahawk значительно превосходят оружие, которое уже поставляет Запад Киеву, по дальности действия. Однако, на практике проблема заключается в способах применения: Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок, пишет издание Army Recognition.

Эксперты отмечают, что строящиеся для Киева турецкие корветы типа "Ада" не оснащены системами вертикального пуска Mk41, которые позволяют использовать "Томагавки". Автор подчеркнул, что модернизация кораблей под американские ракеты была бы технически сложной – и, более того, политически деликатной.

Теоретически есть вероятность передачи Киеву наземных комплексов Typhon, которые могут поражать цели "Томагавками". Однако, подчеркивают специалисты, эту систему сложно оперативно перенести на украинский театр военных действий. Развертывание Typhon на Украине потребует длительного обучения персонала, особых условий для хранения и эффективной системы управления – и это только при условии, что прежде будут устранены политические барьеры.