Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Прощай, сентябрь! Ты был крутым, но нам пора прощаться. У представителей этого знака сегодня все мысли о будущем. И это правильно: в бизнесе и карьере ваши шансы высоки.

Тельцы

Звезды создают прекрасные возможности для новых знаний и вдохновляющих путешествий. Время расставить приоритеты и вперёд, к новым вершинам.

Близнецы

Луна в Козероге и Венера в Деве - весьма расчетливые дамы, так что удачные сделки не заставят себя ждать. Впереди у вас – отличные финансовые перспективы.

Раки

Давненько не было событий в личной жизни? Звезды готовы это исправить и устроить вам романтические приключения. Если, конечно, вы хотите!

Львы

Здоровье, работа, дела - у вас просто марафон по улучшению всего! Представители этого знака среди счастливчиков, которые ворвутся в октябрь с огромным запасом энергии.

Девы

Вы имеете свой стиль всегда, даже прогуливаясь по дачному участку. Если хотите обновить гардероб – делайте это сегодня, пока звезды благоволят.

Весы

Давайте прощаться с сентябрем с комфортом! Устройте сегодня небольшой семейный праздник или украсьте дом яркими осенними деталями – для уюта и тепла.

Скорпионы

Отличный день для того, чтобы заняться своим автомобилем, компьютером, телефоном. Ремонтируйте, чистите, обновляйте – все пройдет максимально удачно.

Стрельцы

Ваш личный денежный день! Встречать октябрь с полным кошельком – реальная перспектива, если поставить перед собой такую цель и серьезно потрудиться.

Козероги

Вам грех жаловаться: звезды прочно заняли места в вашей группе поддержки. Особенно удачными будут личные проекты, где вы в главной роли.

Водолеи

Осень в сердце! Вы много размышляли, продолжайте в том же духе: сентябрь уходит, но внутренние изменения, которые сейчас идут, будут с вами долго.

Рыбы

Пора выйти из своей уютной зоны комфорта и захватить этот мир! Забудьте про скромность, пришло время заявить о себе — в соцсетях, на работе, где угодно.