Раскрыт размер прожиточного минимума в России в 2026 году. Как указано в проекте федерального бюджета, он составит 18 тысяч 939 рублей.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ, показатель для трудоспособного населения составит 20 тысяч 644 рубля. Прожиточный минимум пенсионеров в будущем году будет равен 16 тысячам 288 рублям. Для детей этот показатель составит и 18 тысяч 371 рубль.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, повышение затронет около 4,6 миллиона человек. А в партии "Справедливая Россия — За правду" заявили, что минимальный размер оплаты труда в России должен быть не ниже 60 тысяч рублей: депутаты считают, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума.