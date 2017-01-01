Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма были замечены на съемках нового Гарри Поттера

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в пятницу ночью были замечены на съемочной площадке нового сериала про Гарри Поттера.

Дело в том, что один из съемочных павильонов многосерийного фильма выстроили у Большого Виндзорского парка. А семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма как раз живет неподалеку, поэтому супруги позволили наследникам отправиться на съемочную площадку. Впрочем, сообщается, что мать была вместе с тремя королевскими отпрысками. Они познакомились с актерами, в том числе с 11-летним Домиником Маклафлином, который играет юного волшебника Гарри, и понаблюдали за съемками некоторых сцен, передает Daily Mail.

Больше всех поездке был рад семилетний принц Луи, который является самым большим фанатом Гарри Поттера среди своих брата и сестры. Его даже покатали на Хогвартском экспрессе.

Кстати, в 2017 году супруга короля Карла III Камилла рассказывала, что муж читал книги о Гарри Поттере своим внукам: "Иногда, когда мы с мужем приезжаем в Шотландию, он читает им Гарри Поттера. И он озвучивает всех, потому что он блестящий пародист. Я не очень хороша в этом. Я пытаюсь озвучивать, но актерское мастерство — не моя сильная сторона. Но он садится, и все садятся вместе с ним. Я всегда думаю, что они будут ерзать в постели, но они сидят как зачарованные. Он очень хорошо ладит с детьми. Им это нравится".