"Никто о ней не узнал, если бы не он": как певица Натали живет после трагической гибели мужа-продюсера

Много лет назад певица Натали была учительницей младших классов и очень любила свою работу. А потом исполнила песню "Ветер с моря дул..." и стала известной на всю страну. Наталья проработала в школе в родном городе Дзержинске всего год. Она с юности пела, но больше для души, нежели для популярности.

"С 13 сколько уже было спето, сколько было походов с гитарой, сколько было костров, встреч самых разнообразных. Сначала сама была пионеркой со всеми влюблённостями и встречами, потом уже когда стала работать в школе, с учителями, с родителями", - говорит сама певица Натали.

Зато её муж, он же продюсер, Александр Рудин твёрдо решил сделать из учительницы и жены настоящую звезду. Он организовал выпуск первых треков. Песни Натали, кстати, пишет сама. Записал первые клипы. Потом пара переехала в Москву, и Александр стал пробиваться с песнями жены на радио и телевидение.

"Когда мужчина, муж, видит свою жену, что она достойна большего, что её должны знать все, весь мир, вся страна... Мы бы и не знали, кто такая Натали, если бы не он", — уверена телеведущая, певица Таша Белая.

После первого хита "Ветер с моря дул..." Натали на какое-то время исчезла с музыкальных радаров. Но потом снова ворвалась в шоу-бизнес с хитом "О боже, какой мужчина!".

После пандемии певица снова оказалась в центре внимания СМИ. В этот раз в связи с печальным событием - гибелью её мужа, Александра Рудина. Его тело обнаружили на козырьке подъезда их с Натальей дома. Долгое время артистка не раскрывала причины трагедии, но потом на одном из ток-шоу призналась, что у супруга после перенесённого коронавируса развилась жесточайшая депрессия.

"Ситуация с Сашей вообще была ужасной. И я, честно говоря, не понимаю до конца причины того, что он сделал, потому что я-то с ними очень много ездил на гастроли в конце 90-х. И потом мы работали много на телевизионных различных проектах, музыкальных, и это была настолько какая-то спокойная внешне, абсолютно идеальная семья", - говорит шоумен Алексей Остудин.

После случившегося певица ненадолго взяла паузу в карьере и много времени проводила с детьми. У них с Рудиным три сына. Но вскоре Натали вернулась на сцену. По её словам, последней просьбой супруга было то, чтобы она продолжила петь. И она её исполнила.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр"