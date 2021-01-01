Сумишевский не поскупился на памятник для погибшей на гастролях жены: от надписи на надгробии слезы на глаза наворачиваются

Ярослав Сумишевский последние пять лет на пике славы. Его концертный график расписан на месяцы вперед. Напряженная работа помогла артисту пережить большое горе: четыре года назад в автокатастрофе погибла его любимая женщина Наталья, мать его пятилетнего сына.

Артист овдовел 6 февраля 2021 года. Его красавица-жена Наталья скончалась, не выходя из комы, после аварии, произошедшей в конце января в Красноярском крае.

Похоронили молодую женщину в подмосковных Химках. На панихиде присутствовали только самые близкие и родные. Коллеги-артисты не пришли на прощание с женой Сумишевского. Журналисты тоже проигнорировали траурное мероприятие.

Наталья была для Ярослава настоящей музой. Благодаря ей артист достиг всего, о чем мечтал. Певец влюбился в девушку с первого взгляда и ради нее оставил свою семью.

"Мы познакомились на мероприятии, посвященном Дню влюбленных, которое Наташа и организовывала. Она как-то узнала обо мне и пригласила выступить. Развод со Светланой был тяжелым. Не знал, что с собой делать, но потом понял: жизнь одна. Я разлюбил Свету, влюбился в Наташу. Написал Свете сообщение, собрал вещи и ушел", — вспоминал Сумишевский в одном из интервью.

Наталья настолько окрылила певца, что начался наконец настоящий расцвет его творчества. Они создали в интернете проект "Народный Махор" — выкладывали не только записи Ярослава, но и других самородков, выступающих по ресторанам. Популярность Сумишевского стала расти как на дрожжах.

Для своей семьи Ярослав купил загородный дом. У них с Наташей родился сын Мирослав. Увы, счастье рухнуло в один день. В начале 2021 года в Красноярском крае певец с Натальей по дороге на концерт угодили в страшную аварию. Внедорожник, которым управлял председатель Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков, по его вине врезался в грузовик. Гуляков погиб, Ярослав выжил и почти не пострадал, а его любимая с тяжелейшими травмами попала в больницу. И, не выходя из комы, скончалась в реанимации. Бородкину похоронили на Химкинском кладбище.

Спустя год после трагедии Сумишевский поставил на могиле любимой роскошный памятник из темно-серого камня. "Дороже не было тебя, и никогда не будет", — гласит надпись на обратной стороне надгробия. Хоть Ярослав и нашел новую девушку, он не перестает говорить, что Наталья была его самой большой любовью.