ВС России пресекли попытку ВСУ перебраться на левый берег Днепра

ВС России пресекли попытку подразделений ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Российские военные уничтожили лодку вместе с украинским десантом на ходу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, десант ВСУ получил решительный опор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Еще три судна подорваны на стоянках – на них сбросили осколочно‑фугасные боеприпасы.

Ранее Сальдо предупредил жителей региона об авиационной опасности. Губернатор написал в Telegram, что противник охотится дронами за чиновниками, врачами, общественными деятелями, стараясь посеять страх и парализовать жизнь региона. Сальдо подчеркнул, что враг своей цели не достигнет.