Обязан успехом сыну и собаке Люси: как Олег Газманов прошел путь от механика на корабле до народного артиста

Олег Газманов получил диплом инженера холодильных установок, проработал преподавателем в училище и три года ходил в море на разных кораблях механиком.

"В то время я... А, нет, я уже сочинял, кстати, песни. У меня была первая песня, я стал сочинять, когда я первый раз в рейс пошёл. Это я пошёл на 5,5 месяцев. Такая, значит: "Люблю, когда трепещут паруса, и капитан потянет ветер носом... Да пусть спасут пиратов небеса! Святая Дева, помоги матросам", - вспоминает Газманов.

Музыка так увлекла Газманова, что он получил второе, музыкальное образование в родном Калининграде. Начал выступать в ресторанах, но понимал, что нужно ехать в Москву. Но столица встретила 32-летнего певца равнодушно. У него не было ни связей, ни опыта работы в современных студиях записи. А в Калининграде остались жена и сын. Надо было высылать им деньги. Так что днём артист пахал грузчиком, а по вечерам приводил себя в порядок и шёл играть в рестораны.

Вскоре Газманову удалось перевезти семью в Москву. Ему бы никогда не пришло в голову выйти на сцену вместе с сыном Родионом, которому тогда было пять лет. Эту идею подкинул продюсер Александр Толмацкий и не прогадал.

"Вначале на нашей эстраде появился артист Родион Газманов с песней "Люси". А уже потом он подтянул папу, и все стали петь "Есаул", - рассказывает певица Маруся Левкина.

Очень быстро папа вышел на первый план. Газманов основал собственную группу "Эскадрон" и записал одноимённую песню. Дебютный альбом разошёлся тиражом более 30 миллионов копий.

Карьера пошла в гору. А вот в личной жизни Газманова начался хаос. Он развёлся с супругой после 20 лет брака. Влюбился в Марину Муравьёву, которая успела родить сына от брата владельца печально известного "МММ" Сергея Мавроди. Но Газманова это не смутило. Он женился на Марине и усыновил ребёнка. Позже у пары родилась дочь.

Сегодня у Олега Газманова всё прекрасно и в семье, и в карьере. Он народный артист России и кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" четвёртой степени. Есть за что.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр"