Психолог Степанова вмешалась в скандал Дибровых и Товстиков: "Никто не отменял мужскую импотенцию"

25 сентября Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой супругой Полиной. Пара рассталась после 17 лет отношений. Развод получился тихим, бывшие влюбленные успешно договорились и подписали все необходимые документы. Популярный ведущий намерен регулярно платить алименты и даже снимает за свой счет особняк для Полины, куда она переехала после расставания с мужем.

Напомним, что четвертая супруга Дмитрия Диброва увлеклась другом семьи, соседом, состоятельным предпринимателем Романом Товстиком. Ради эффектной рыжеволосой красавицы бизнесмен оставил жену Елену и шестерых детей. Разразился скандал, который не утихает до сих пор.

Ситуацию прокомментировала известный психолог Вероника Степанова. Она проанализировала интервью Полины Дибровой. "Никто не отменял мужскую импотенцию. А она в самом соку, у нее еще все в порядке с гормональным фоном, она не в предменопаузе. Ей 30 с хвостиком, она в самом цветении", - высказала мнение Степанова.

Впрочем, о Романе Товстике она тоже не очень высокого мнения в сексуальном плане. "Уверяю, что никаких таких „эге-ге“ и „ого-го“ не будет, он не тот типаж. Может, на какой-то страстной нотке у него будет, но уже в реальной обычной жизни сойдет на нет. Но поскольку он побогаче Диброва и помоложе, то она на него запала", - сделала вывод Вероника.

Психолог не видит жертв и агрессоров в сложившемся любовном четырехугольнике. "Вообще, все они друг друга достойны. Этот Дибров, Диброва, Товстик с женой. Ну кто может жить на Рублевке? Это такие специфичные люди, у которых честь, совесть и достоинство где-то очень далеко. Они чрезвычайно все лицемерные. И сказать, что кто-то тут бедный и несчастный… Я вижу, что они заварили этот супчик вместе", - заявила эксперт.

Более того, Вероника Степанова не исключает, что под давлением общественности Роман Товстик может порвать с Полиной Дибровой и вернуться в семью, и тогда та тоже придет к бывшему мужу, и он ее примет.