Материнский капитал увеличат в 2026 году

Материнский капитал в 2026 году будет проиндексирован. Об этом рассказали в понедельник, 29 сентября, в Министерстве труда России.

В ведомстве уточнили, что индексацию осуществят с 1 февраля на уровень фактической инфляции, который, по прогнозам, составит 6,8%.

В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если семья не получала его на первенца. До 737,2 тысячи рублей возрастет маткапитал на первого ребенка.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей, сообщает ТАСС.

Поддержка семей с детьми и будущих родителей — один из приоритетов российских властей. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к участникам второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", отметил безусловный стратегический приоритет крепкой многодетной семьи.

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что поддержка россиянок, решившихся стать мамами в более раннем возрасте, увеличит вероятность рождения последующих детей. С учетом этого парламентарий предложила увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.