Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится так же, как Первая мировая война. Такое мнение высказал в понедельник, 29 сентября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как заявил политик в интервью CNN, по его предположению, в итоге одна из сторон противостояния на Украине станет истощена настолько, что не сможет продолжать боевые действия.

В результате конфликт между Россией и Украиной "закончится так же, как и Первая мировая" — условия Версальского мирного договора 1919 года оказались кабальными для проигравшей Германии.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер отмечал, что вероятны два сценария урегулирования кризиса на Украине: корейский вариант с замораживанием конфликта и мирное соглашение между Москвой и Киевом с международным признанием границ.

Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что кризис на территории Украины должен быть урегулирован по "вьетнамскому" сценарию. Этот вариант предусматривает полное освобождение страны от интервенции США и Евросоюза.