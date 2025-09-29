Суд обязал Саакашвили вернуть Грузии 3 миллиона долларов

Увлечение Михаила Саакашвили в бытность президентом массажистками, косметологами, яхтами и самолетами не прошло даром. Деньги на личные нужды грузинский политик, как выяснилось, тратил из госбюджета – а теперь пришло время возвращать долги.

Тбилисский городской суд решил, что экс-президент должен Грузии около 3,3 миллиона долларов. Эти деньги из бюджета страны Саакашвили тратил на личные цели - неофициальные поездки за границу, аренду дорогостоящих яхт и частных бортов, проживание в дорогих отелях, косметические продукты. Из бюджета же он оплачивал учебу своего сына за границей.

Платить придется и экс-начальнику охраны Саакашвили Теймуразу Джанашии. Обоим осужденным предъявлены обвинения по статье о незаконном присвоении денежных средств в крупном размере – да вдобавок группой лиц, с использованием служебного положения и по предварительному сговору. В марте 2025 года Михаила Саакашвили по этому делу уже приговорили к 8 годам лишения свободы, передает "Sputnik Грузия".