Серебряный принц Сергей Пенкин: над ним смеялись, но сам Цой пришивал ему блестки и даже посвятил песню

Серебряный принц нашей эстрады Сергей Пенкин в молодости подметал московские дворы, чтобы заработать на хлеб. А всё началось с мечты. Пенкин приехал из Пензы поступать в знаменитую Гнесинку, но провалился. Тогда он решил во что бы то ни стало попасть туда. И сделал это. Правда, аж с 11-й попытки.

"Это редкий диапазон. Когда ты поёшь с наполнением, и у тебя обертона звучат и в нижней тесситуре, и в верхней тесситуре. И это дар Божий", - говорит музыкант Игорь Сандлер.

Пенкин верил, что рано или поздно это увидит и поймёт и вступительная комиссия. Чтобы остаться в Москве, Сергей устроился дворником. Жил в общежитии на общей кухне. А потом начал петь в ресторанах.

В конце 80-х судьба свела Пенкина с Виктором Цоем — они выступали на одной сцене в Крыму. По легенде, именно рок-звезда пришил к штанам начинающего певца блёстки, которые многие в те времена раскритиковали.

"Надо мной раньше смеялись: как можно носить, скажем, майки все в камнях "Сваровски". А сейчас каждый носит. То есть всегда сложно быть первым. Но я не хочу идти как все. Я люблю быть отдельным. И поэтому я иду всегда против течения", - говорит Сергей Пенкин.

Цой настолько впечатлился знакомством, что по воспоминаниям музыкантов "Кино" знаменитую песню "Малыш, ты меня волнуешь" рокер в шутку написал о сладкоголосом коллеге по сцене.

Настоящий успех пришёл к Пенкину в 90-е. Он гастролировал по всему миру, выступал в лучших залах, записывал альбомы и снимал клипы. И наконец смог позволить себе всё, что хотел.

Сергей Пенкин, правда, редко появляется на телевидении и светских мероприятиях, но продолжает гастролировать и собирать аншлаги. Так что ему точно не придётся жить на пенсию дворника.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр"