Перекроила лицо и сбежала от сожителя-уголовника: нелегкая судьба Татьяны Овсиенко

Путь Татьяны Овсиенко на сцену лежал через... Нет, не то, что вы подумали. Девушка работала администратором в гостинице, когда к ним заселилась популярная группа "Мираж". Тогдашняя солистка коллектива Наталья Ветлицкая предложила Тане работу в группе костюмером. Овсиенко не сомневалась ни секунды. Тут же уволилась из отеля и отправилась с коллективом на гастроли. Со своими обязанностями девушка справлялась хорошо: у каждого артиста было своё полотенце, костюмы всегда постираны и отглажены. И так было до тех пор, пока Ветлицкая вдруг не решила уйти из группы.

"Ветлицкая где-то отказалась, потому что Ветлицкая - девушка с гонором, так скажем, была всегда: "Туда не поеду, сюда не поеду, а сюда хочу". И в какой-то радикальный момент она отказалась выйти, и выставили вот Овсиенко", - вспоминает певица Светлана Разина.

Так Овсиенко стала петь в "Мираже". Ну как петь... Таня просто открывала рот под фонограмму, записанную Маргаритой Суханкиной, пока однажды не случился грандиозный скандал. Кто-то из журналистов разоблачил аферу. Группа распалась, и Овсиенко на какое-то время перестала выступать.

"Она была единственной, кто попался на том, что она не поёт своим голосом, что это голос Суханкиной. Был период - какой-то перерыв", - говорит шоумен Алексей Остудин.

Позже Овсиенко решила доказать всем, что может петь сама, и начала сольную карьеру. Песни Татьяны, спетые её голосом, вполне зашли публике.

"Овсиенко белая, пушистая. У неё реноме прекрасное. Попробуй тронь, где-то скажи что-то про неё плохо, за неё сразу вся страна поднимается и готовы: "Наша Таня!.." - говорит Светлана Разина.

Но плохо про нашу Таню всё таки говорили. То обсуждали пластические операции, которыми она якобы чересчур увлеклась, то подозревали в злоупотреблении алкоголем. И повод для этого у певицы мог быть. Овсиенко пять лет ждала из тюрьмы любимого мужчину, бывшего участника крупной ОПГ, Александра Меркулова.

"Представляете, сколько нервов, сколько сил она потратила. Да, она на много лет потеряла своего любимого человека, своё женское счастье потеряла, жертвуя многими-многими вещами", - говорит модель, певица Алена Кравец.

Но ждала, как оказалось, зря. Когда мужчина вышел на свободу, они расстались. Сегодня Овсиенко снова много выступает и собирает полные залы. Так что не зря она когда-то не испугалась и уволилась из гостиницы.