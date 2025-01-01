Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 сентября, подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 октября по 31 декабря 2025 года планируется призвать в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Наряду с этим предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Ранее Владимир Путин, комментируя возможность привлечения срочников к спецоперации, подчеркивал, что необходимости в этом нет. Глава государства отметил, что для участия в СВО набор контрактников и добровольцев идет "неплохо".

Тем временем группа парламентариев внесла поправки, которые касаются нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о штрафе за несообщение в военкомат о переезде. Это связано с тем, что Россия переходит на круглогодичный призыв на срочную службу.