Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), работавшие на парламентских выборах в Молдавии, признали, что некоторые избиратели не могли надлежащим образом изъявить свою волю из-за созданных репятствий.

Как сообщает РИА Новости, руководитель делегации наблюдателей ПАСЕ Крис Саид подчеркнул, что "снятие кандидатов в последнюю минуту и постоянные препятствия для избирателей с левого берега Днестра могли препятствовать голосованию некоторых избирателей".

При этом накануне лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, которого цитирует ТАСС, предупреждал, что власти Молдавии ограничили допуск международных наблюдателей и журналистов на парламентские выборы, чтобы скрыть фальсификации и провокации в свою пользу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сотни тысяч молдаван в России не смогли проголосовать на выборах, так как для них было открыто только два участка — этого явно недостаточно. Предварительные итоги говорят о том, что в обществе есть раскол, подчеркивал представитель Кремля.

Тем временем Служба внешней разведки России предупредила, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации после прошедших в республике парламентских выборов не потребует внешнего вмешательства.