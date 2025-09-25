Венгрия помешала ЕС построить "стену дронов"

Реализация амбициозного европейского проекта "стена дронов" под угрозой из-за позиции Венгрии. Отказ этой страны означает, что в центре этой стены может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров, пишет The Telegraph со ссылкой на экспертов Европейского союза по безопасности.

"Стену дронов" на границе с Россией пытаются возводить страны Балтии. Также предполагается, что в течение недели представители семи стран ЕС, включая граничащие с Россией и Белоруссией государства, проведут первую совместную встречу для обсуждения проекта.

Как сообщалось ранее, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на необходимости обсуждения военного потенциала ЕС на саммите объединения в Копенгагене. ЕС рассматривает целый ряд проектов в сфере обороны, в том числе создание так называемой "стены дронов", которая будет обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники.