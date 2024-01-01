Стало известно, почему мама не пришла на прощание с Тиграном Кеосаяном: "Есть вещи, которые нельзя пережить"

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Режиссеру было 59 лет. В конце 2024 года кинодеятель пережил клиническую смерть, его госпитализировали, но вскоре Кеосаян впал в кому.

В последний путь Тиграна проводили 28 сентября. Траурная церемония прошла в Армянской церкви в Москве. Проститься с режиссером пришли Константин Эрнст, певец Филипп Киркоров, юморист Евгений Петросян, продюсер Игорь Угольников, актер Иван Охлобыстин, фигуристка Татьяна Навка, журналистка Татьяна Миткова, певица Лолита Милявская и многие другие. Обе жены Тиграна — Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян — плакали у гроба.

Не было только одного из самых важных людей для Кеосаяна — его мамы. Лаура Ашотовна не смогла прийти на гражданскую панихиду из-за состояния здоровья. Ее отсутствие объяснил первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

"Есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через „не могу“ надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь", — обратился он к свекрови Маргариты Симоньян.

Ранее и Симоньян говорила о том, что Лаура Ашотовна тяжело переживает произошедшее с Тиграном. "Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", — писала Маргарита в своем блоге после того, как Кеосаян впал в кому.