Юные балерины из Мариуполя приехали на мастер-классы в Санкт-Петербург

18 юных воспитанниц ловят каждое движение известной балерины. Урок, который они запомнят на всю жизнь. И тот самый балет, о котором мечтает каждая девочка, примерившая пуанты. Мастер-класс от самой Виктории Омельницкой, покорившей в свое время сцены Мариинского и Михайловского театров.

Идеальное положение ног, ровные плечи, прямая спина. Девятилетняя София грезит балетом. Плие и жетэ девочка тренировала под звуки канонады. В родном Мариуполе занятия не прекращались, даже когда полгорода сидело в подвалах. София - самая младшая в группе. А старшей уже 16. Алиса Королевская не оставила балет даже после страшной личной трагедии. У нее на глазах погибла мама. Во время налета семья не успела спуститься в подвал.

Алису и ее младшую сестру теперь воспитывает бабушка. И здесь у каждой своя история. Дети, которые видели слишком много боли, не оставили тягу к прекрасному. Путешествие из Мариуполя в Петербург - теперь их сбывшаяся мечта.

"Мы сюда ехали, они знали, что у них будет мастер-класс. Они будут заниматься, они посмотрят репетиции артистов балета. Это просто какая-то волшебная такая поездка, сказочная. Для этих девчонок это мечта, которая стала реальностью", - говорит Анна Калинина, педагог- хореограф.

Театр балета имени Якобсона уже второй раз принимает этих юных балерин из Мариуполя. Говорят, разница очевидна. Девочки подтянулись, глаза сияют, ушел страх.

Ждет девочек из Мариуполя и большая культурная программа. Они увидят город-побратим во всей его красе. Набережные, соборы. И большой балет. "Медный всадник" в Мариинском театре и станет той самой победой красоты над хаосом.