Открыта регистрация на спартакиаду "Мой спортивный район" в столице

Регистрация на комплексную спартакиаду "Мой спортивный район", которая пройдет в Москве, открыта.

"Открыта регистрация на комплексную спартакиаду "Мой спортивный район", которая позволяет спортсменам-любителям среди взрослых и детей от семи лет принять участие в соревнованиях и побороться за призы в восьми видах спорта: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки и плавание. Разнообразие этапов спартакиады позволяет проявить себя спортсменам как в игровых, так и в интеллектуальных видах спорта. Соревнования проходят в личном и командном зачете – принять участие можно только в одном округе", - говорит я в сообщении департамента спорта.

Первые этапы (по легкоатлетической эстафете и мини-футболу) пройдут в октябре.

Соревнования проводятся с октября по декабрь в десяти округах столицы. Участников ждут два этапа: отборочный окружной и финальный городской.