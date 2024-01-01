Собянин сообщил о росте популярности ИТ-специальностей в колледжах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале, что на ИТ-специальности в колледжах столицы поступили около 7,7 тысячи студентов. По сравнению с 2024 годом популярность этого направления выросла почти на 10%.

"В столичных колледжах открыты 12 востребованных ИТ-специальностей — в области разработки программного обеспечения и веб-разработки, информационной безопасности, поддержки систем, монтажа сетей связи", - уточнил глава города.

В этом учебном году, добавил мэр, появилось несколько новых направлений - в том числе разработка компьютерных игр.

Подробности - в посте мэра.