Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам

Российский лидер Владимир Путин упростил присвоение воинских званий добровольцам. Подписанный президентом документ касается граждан, которые минимум полугода состояли в добровольческих формированиях, а сейчас находятся в запасе.

Как уточняет ТАСС, теперь разрешено присваивать воинские звания таким гражданам без прохождения военных сборов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что для проведения спецоперации людей хватает: "Добровольческий ресурс достаточно высокий". При этом на фронте "мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери".

Новобранцы, заключившие контракт с Минобороны, проходят обучение на специально оборудованных полигонах. Будущих штурмовиков готовят инструкторы из числа участников спецоперации. Бойцы отрабатывают разные варианты атаки, учитывая рельеф местности и другие факторы.