Глава британского Министерства обороны Джон Хили озвучил в понедельник, 29 сентября, "послание Москве из Ливерпуля". Оно касается конфликта между Россией и Украиной.

Как заявил Хили, которого цитирует Sky News, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, "вы не победите".

По этой причине, как полагает британский министр, "достаточно переговоров" между Москвой и Киевом. Завершил Хили свое послание призывом к российским властям: "Согласитесь на мир".

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала, что общалась с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским до начала острой фазы конфликта между Россией и Украиной. В это время американский политик, по ее собственным словам, пыталась убедить Зеленского в скором начале конфликта с Москвой, однако тот считал, что это блеф российских властей.

Тем временем президент ЮАР Сирил Рамафоза предложил свою страну в качестве места проведения переговоров между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Однако до сих пор никаких сдвигов в обсуждении потенциальной встречи российского лидера с Зеленским нет.