Наталья Наговицина кричала, что жива: рядом с палаткой на пике Победы заметили знак, от которого стынет кровь

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7000 метров на пике Победы. Альпинистка не смогла продолжить путь и осталась в палатке на горе. Через несколько суток к ней добрались двое иностранных спортсменов, мужчины пытались спасти Наталью, но не смогли. Оставив ей воду и еду, иностранцы ушли в лагерь, чтобы вернуться через сутки. Но при повторной попытке помочь коллеге, один из альпинистов погиб.

Больше до Натальи никто добраться не смог. Родные до последнего верили, что Наговицина жива. Но их надежды рухнули 2 сентября, когда к палатке Натальи был запущен дрон. Беспилотник максимально приблизился к альпинистке и снял место, где она предположительно находилась. На полученных кадрах не наблюдается никаких признаков жизни, а основание палатки уже полностью занесено снегом. Рядом с палаткой стоял рюкзак.

Последняя деталь шокировала экспертов. В студии шоу "Пусть говорят" обсудили трагедию. Президент федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов считает, что таким образом Наговицына буквально кричала о помощи.

"Очень важный момент — это рюкзак, который лежит рядом с палаткой. Мы регулярно участвуем в спасательных операциях в Гималаях и Харахоре и знаем — это сигнал, что она жива, что она есть и существует, и она рядом. Это дополнительный сигнал к тому, что она там есть. Когда мы снимали последнее видео почти на 2,5 часа, был я, оператор, альпинист-спасатель, который участвовал в операциях… Мы все внимательно изучали, после этого пришли к выводу, что что жизнедеятельности внутри палатки уже нет", — признался Кубатов.