Объем и цену бензина на продажу ограничили в Крыму

В Крыму с понедельника, 29 сентября, устанавливается ограничение на объем продажи топлива и вводится фиксированная цена. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, тему преодоления дефицита топлива в Крыму обсудили на рабочем совещании с участием основных нефтетрейдеров.

На 30 дней на полуострове зафиксируют цены на топливо: дизель должен стоить не дороже 75 рублей за литр, бензин АИ-92 — не дороже 70 рублей за литр, бензин АИ-95 — не дороже 76 рублей за литр, бензин АИ-95 Премиум — не дороже 80 рублей за литр.

При этом продавать заправки будут не более 30 литров топлива в день в одни руки. Власти Крыма просят жителей и гостей полуострова не пытаться накупить бензина впрок — это лишь усугубляет общую ситуацию с обеспеченностью топливом и с его доступностью.

Тем временем биржевая стоимость бензина марки АИ-92 вернулась к росту после небольшого снижения в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Как уточняет ТАСС, бензин АИ-92 подорожал на 0,02%, до 73,821 тысячи рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части России снизилась за день на 0,16%, до 79,726 тысячи рублей за тонну.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявлял, что российские власти предпримут все необходимые шаги к тому, чтобы гарантировать обеспеченность граждан и предприятий топливом.