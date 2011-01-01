Иноагент Максим Галкин снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Пугачевой: скрывать дальше нет смысла

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе уже больше 20 лет. Молодого юмориста Примадонна заприметила, когда еще была в браке с Филиппом Киркоровым. Певица и комик поженились в 2011 году. Примадонне тогда было 62 года, а ее пятому мужу на 30 лет меньше. Спустя шесть лет пара обвенчалась. В 2013 году суррогатная мать родила супругам двойняшек, Лизу и Гарри.

В недавнем интервью Пугачева объявила, что из всех своих мужей настоящие чувства она испытывала только к Галкину*. Однако вскоре после трогательных слов Примадонны ее супруг-иноагент появился на публике без обручального кольца. Народ сразу стал шептаться, что это не к добру. А админы пабликов о шоу-бизнесе и вовсе поспешили объявить громкие новости, мол, Алла Борисовна и Максим* разошлись.

Обычно Пугачева и ее семья не реагируют на подобные пересуды, но тут Галкин* не смолчал. Муж Примадонны подтвердил, что снял обручальное кольцо. В личном блоге иноагент объяснил, почему больше не носит украшение. Оказывается, кольцо он снял еще в августе после аварии, в которую попал во время велопрогулки в Латвии. Несколько недель Галкин* восстанавливал руку после перелома, но до сих пор страдает от последствий травмы.

"После аварии все еще не сходит отек — пока не получается носить кольцо", — пояснил Максим*.

*признан иноагентом на территории России.