Голикова рассказала про потенциал россиян жить до 120 лет

У многих россиян уже сейчас имеется большой потенциал в продлении продолжительности жизни до 120 лет. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам политика, "мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный: кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно". При этом "у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет".

Голикова напомнила, что одной из важных задач российских властей является пролонгация ожидаемой продолжительности жизни сограждан, включая период здоровой жизни, сообщает ТАСС.

Ранее достоянием общественности случайно стал обрывок разговора президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о продлении жизни. Переводя слова Путина, переводчик заявил, что "с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия".

Владимир Путин до того подчеркивал, что "в целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс".