Предводитель киевского режима Владимир Зеленский во время на Варшавском форуме по безопасности не удержался от оскорблений в адрес лидеров России и Беларуси.

Как сообщает "Газета.ру", Зеленский заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко "живет в своем мире, но иногда (президент России Владимир) Путин наведывается в этот мир, и они болтают о чем-то своем, стариковском".

Из Киева далеко не в первый раз звучат хамские высказывания. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Зеленский "зашелся в истерике".

Российский лидер Владимир Путин, говоря о представителях киевского режима указывал, что "мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой".