Российское Министерство финансов выплатило 8,5 миллиарда рублей купонного дохода по евробондам с погашением в 2035 году.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа России со сроком погашения в 2035 году получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий").

Объем выплат составил 8,5 миллиарда рублей, что эквивалентно 102 миллионам долларов США.

В мае сообщалось, что Украина отказывается вносить платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам, поскольку это может привести к дефолту. При этом в Киеве уверяют, что отказ в выплате госдога не создает угрозы для финансовой стабильности государства.

Американским властям пришлось предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен предупреждала, что этому будет сопутствовать "значительная неопределенность".