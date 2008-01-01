"Не могу. Хочется просто выть. Больно": похоронившая Кеосаяна Маргарита Симоньян опубликовала архивное видео

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября режиссер скончался в больнице, так и не придя в сознание. Ему было всего 59 лет.

У Кеосаяна еще несколько лет назад выявили большие проблемы с сердцем. В 2008 году режиссер попал в больницу в предынфарктном состоянии. Спустя два года Тигран перенес инфаркт. Телеведущему установили стенты, он проходил лечение. Но в декабре прошлого года Кеосаяну стало хуже, он снова попал в больницу и уже не вышел оттуда.

Прощание с телеведущим прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Однако спустя сутки журналистка нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками. Она опубликовала архивное видео с мужем.

Ролик главный редактор RT разместила в личном Telegram-канале. На кадрах Тигран жив и полон сил – работает, снимает кино, улыбается, танцует с женой и играет с детьми. Вот он смеется на площадке с другими членами команды, а вот уже сидит у себя в офисе с серьезным лицом что-то изучает.

В конце ролика звучит фраза, сказанная во время одного из эфиров авторской программы Тиграна. "Пожалуйста, берегите себя и тех, за кого вы в ответе. „Международной пилорамы“ сегодня не будет", — говорит Кеосаян и выходит из кадра.

Поклонников Симоньян видео растрогало до слез. Люди оставили под постом больше тысячи комментариев. "Не могу смотреть, плакать начинаю… Как же так"; "Не верится что Тиграна больше нет, соболезную семье, родным, близким. Я плачу с вами"; "Не могу. Хочется просто выть. Больно. Сразу всех своих хочется обнять и любить безгранично и беречь", — пишут люди.