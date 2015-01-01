Кехман уволен с должности гендиректора МХАТ им. Горького

Владимир Кехман освобожден от должности генерального директора МХАТ им. Горького. Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства культуры России.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на документ, Минкульт предписал прекратить действие трудового договора с руководителем государственного учреждения Московский Художественный академический театр имени М. Горького и освободить Кехмана Владимира Абрамовича от должности генерального директора этот театра.

Причина увольнения Кехмана не приводится. Однако, как напоминает РБК, летом к нему пришли сотрудники правоохранительных органов с обысками. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате при реконструкции старой сцены МХАТа.

В 2017 году Владимир Кехман решил покинуть пост директора Новосибирского театра оперы и балета в связи с судебным делом о банкротстве. Возглавлявший тогда Минкульт Владимир Мединский пояснял, что Кехман решил "не подрывать имидж министерства культуры".

Еще один скандал с участием Кехмана произошел в 2015 году и касался показа оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина. Авторов постановки обвиняли в умышленном публичном осквернении объектов религиозного почитания. Кехман решил убрать оперу из репертуара Новосибирского театра.