"Роскосмосу" разрешили размещать рекламу на ракетах и спутниках

Президент России Владимир Путин подписал законы, разрешающие "Роскосмосу" размещать рекламу на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры.

В пояснительной записке к поправкам говорилось, что размещение рекламы на космической технике может принести в государственный бюджет до 200 миллионов рублей в год. Еще до 5 миллионов рублей может поступить от рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Поправки, устанавливающие порядок определения оплаты такой рекламы и иные детали, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Поправки в федеральные законы "О рекламе" и "О госкорпорации "Роскосмос" опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за предстоящее десятилетие. Согласно этим амбициозным планам, наше государство намеревается запускать 20-30 ракет ежегодно.