Политолог Жарихин прокомментировал выборы в Молдавии

Какие силы заинтересованы в раздувании конфликта внутри Молдавии? Возможна ли реализация в ней очередного антироссийского проекта? Как далеко могут зайти планы западных покровителей Кишинёва? И реально ли присоединение Молдавии к Румынии?

Ситуацию в Молдавии Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Они совершенно заблокировали, я бы сказал, информационный поток альтернативной информации. Которая представляла другую картинку. Обычно все-таки это сложно делать в ходе избирательной кампании", - отметил он.

