Применяя артиллерию и беспилотники ударного типа, боевые подразделения нашей западной группировки войск уничтожают технику и огневые точки украинского гарнизона. В результате успешной работы над Шандриголово в ДНР развевается российский триколор. Село, расположенное недалеко от Красного Лимана, открывает стратегически важная дорога на Славянск.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области - в этих населенных пунктах наши военные буквально разнесли штурмовиков ВСУ и бригаду теробороны.

Освобождают село Степовое в Днепропетровской области. Схема хорошо отработана: разведка с воздуха выявляет огневые точки и оборудованные блиндажи противника. Минометчики уничтожают выявленные цели, дальше - в деле штурмовики.

Военнослужащие группировки "Центр" заняли выгодные рубежи в районе Димитрова в ДНР. Потери врага иначе как колоссальными не назвать: свыше 500 человек личного состава, танк, БМП и артиллерия. Наши бойцы стремительно продвигаются в Красноармейске и пригородах. Штурмовые группы работают под прикрытием тяжелых огнеметных систем “Солнцепек”. Расчеты нанесли серию сокрушительных ударов по опорным пунктам ВСУ в лесном массиве.

Кадры боевой работы военных инженеров 92-го саперного полка в ЛНР: с помощью самоходной тележки можно дистанционно устанавливать минно-взрывные заграждения на маршрутах, которые используются ВСУ для переброски подкрепления и доставки техники. Роботизированный комплекс разработан силами полка и позволяет минимизировать риски саперных подразделений. Также дистанционно можно доставлять снаряжение нашим бойцам и даже эвакуировать раненых.

Операторы дронов уничтожили самоходную установку “Гвоздика” и украинский танк. В Херсонской области сорвана очередная попытка неонацистов форсировать реку Днепр. Уничтожены четыре лодки с боевиками.