Очередную террористическую атаку киевского режима отбили силы противовоздушной обороны. В течение ночи на 30 сентября над российскими регионами сбит 81 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: 26 украинских дронов уничтожено над территорией Воронежской области, 25 беспилотников – над территорией Белгородской области. Над Ростовской областью сбито 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 11 дронов – над Курской областью, еще семь беспилотников – над Волгоградской областью.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из-за падения уничтоженного беспилотника в Светлоярском районе появились проблемы с электричеством. Кроме того, в двух местах возникло возгорание сухой травы, очаги экстренно потушили. Пострадавших среди местного населения нет.