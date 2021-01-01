Выборы в Молдавии: итоги и скандалы

Молдавская полиция оперативно задерживает провокатора, который пытался помешать проведению митинга оппозиции у стен парламента. Десятки людей пришли туда, чтобы выразить несогласие с результатами выборов, которые стали, пожалуй, самыми "грязными" за всю историю независимости республики.

Власти Молдавии во главе с Майей Санду действительно предприняли максимум усилий, чтобы сохранить большинство в парламенте. Часть оппозиционных партий до выборов не допустили. Против некоторых политиков, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, возбудили уголовные дела. А в Приднестровье, где сосредоточен протестный электорат молдавских евроинтеграторов, кратно сократили число участков. Людям предложили голосовать на территории республики. А затем на весь день перекрыли мосты через Днестр под предлогом угрозы теракта. В итоге из 300 тысяч человек, имеющих молдавские паспорта в Приднестровье, проголосовать смогли около 30 тысяч. Но на такое ущемление избирательных прав в местном Центризбиркоме ожидаемо закрыли глаза.

Учитывая, что ЦИК фактически подчиняется президенту Молдавии, ждать другого и не следовало. Хотя факт нарушений налицо, говорят эксперты. Причем не только в Приднестровье, но и в России, где проживает около полумиллиона молдаван. Однако для такого количества людей были организованы всего два участка в Москве. И в них направили только десять тысяч бюллетеней. Для примера в Италию, где проживает в разы меньше граждан Молдавии, привезли 280 тысяч бланков. Да и участков там было открыто в разы больше. Как и по всей Европе, где ожидаемо проголосовали за правящую партию.

Но и там не обошлось без скандалов и фальсификаций. На многие европейские избирательные участки людей подвозили автобусами. Бухарест, Верона. При виде камеры люди тут же разбегаются. Многие обратили внимание и на еще один момент: когда начали приходить результаты голосования с заграничных участков, расположенных в Европе и США, система подсчета вдруг стала зависать. После чего у правящей партии "Действие и солидарность" сразу же прибавлялось по несколько процентов. Но в молдавском ЦИКе и этого не заметили.

В итоге правящая партия "Действие и солидарность" Майи Санду сохранила за собой 55 мандатов в парламенте. Однако, несмотря на давление, применение админресурса и грязных технологий, повторить результат 2021 года провластная PAS не смогла, уступив восемь мест. Они перешли к оппозиции, которую представляют четыре партии. Это "Патриотический блок" Игоря Додона. "Альтернатива" во главе с Александром Стояногло, "Наша партия" Рената Усатого и партия "Демократия дома". Суммарно эти политические силы даже опередили правящее объединение Майи Санду, набрав больше 50 процентов голосов. Но по количеству мест в парламенте все же уступили, что позволит президенту Молдавии продолжать свой проевропейский курс без оглядки на оппонентов. С чем ее уже поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Никакой демократией на этих выборах в Молдавии, конечно, и не пахло. Оттого оппозиция уже думает над тем, чтобы опротестовать результаты. В штабе "Патриотического блока", который возглавляет Игорь Додон, уже дали понять, что займутся поиском доказательств фальсификации. После чего планируют обратиться в суд. Но учитывая тотальный контроль со стороны Майи Санду за всеми институтами власти в Молдавии, итог этих действий, в принципе, предрешен.