Взаимная торговля между странами СНГ за последние 4 года увеличилась на 18%. Такие данные привел премьер-министр России на заседании глав правительств содружества, которое прошло в Минске.
По словам Михаила Мишустина, членам СНГ важно наладить общение между финансовыми регуляторами, чтобы меньше зависеть от внешних факторов. И подчеркнул значение научного и технологического сотрудничества. Это даст странам возможность добиваться больших результатов и повышать конкурентоспособность производств.
Об этом в том числе премьер говорил на выставке "Иннопром", где свои передовые разработки представили более 280 отечественных компаний. Мишустин напомнил, что сильная индустриальная база - одна из основ суверенитета.
"По всей стране мы поддерживаем открытие новых и модернизацию действующих производств. Как отмечал наш президент, это ключ к созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, к росту доходу российских семей, а также к росту и престижу рабочих и инженерных профессий. Только в текущем году с Калужской областью мы запустили крупнейшую в мире линию по производству ДСП-плит, в Нижегородской области ввели в эксплуатацию уникальное для России предприятие по производству - селикагелей. Раньше в индустриальных производствах этот материал вообще у нас не производился", - сказал премьер.