Взаимная торговля между странами СНГ за последние 4 года увеличилась на 18%. Такие данные привел премьер-министр России на заседании глав правительств содружества, которое прошло в Минске.

По словам Михаила Мишустина, членам СНГ важно наладить общение между финансовыми регуляторами, чтобы меньше зависеть от внешних факторов. И подчеркнул значение научного и технологического сотрудничества. Это даст странам возможность добиваться больших результатов и повышать конкурентоспособность производств.

Об этом в том числе премьер говорил на выставке "Иннопром", где свои передовые разработки представили более 280 отечественных компаний. Мишустин напомнил, что сильная индустриальная база - одна из основ суверенитета.