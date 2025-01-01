Под российский контроль перешел населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в понедельник, 29 сентября, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, произошло это на краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировки войск "Запад".

25 сентября сообщалось, что с 1 января 2025 года в ходе специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС России 205 населенных пунктов. Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями с начала года освободили более 4 714 квадратных километров.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что после освобождения юга ДНР стало возможно создание буферной зоны безопасности в Днепропетровской области. Политик поблагодарил за это бойцов группировки "Восток".