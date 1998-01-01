Каким вырос сын Михаила Евдокимова от мулатки: Даниилу уже 21 год, и он очень похож на отца

20 лет прошло со дня трагедии на дороге, унесшей жизнь 47-летнего артиста Михаила Евдокимова, за год до этого ставшего губернатором Алтайского края. Юморист оставил после себя не только любимое народом творчество, но и троих детей.

Только после ухода артиста в мир иной выяснилось, что он был многодетным отцом. Старшую дочь Анну Михаилу родила законная жена Галина, а двое младших детей стали плодами запретной любви. Анастасия появилась на свет в 1998 году от отношений юмориста с Надеждой Жарковой, а шесть лет спустя у Евдокимова родился единственный сын Даниил. Мама мальчика – привлекательная мулатка Ирина Белова.

Дане был всего лишь год, когда его именитого папы не стало. Мальчика почти два года удавалось скрывать от общественности. Когда же вскрылась правда о существовании еще одного ребенка Евдокимова, жена Михаила заявила, что это все происки очередной охотницы за наследством, мол, нет никакого сына у Евдокимова. Но тест ДНК доказал, что Даниил — наследник артиста.

А спустя годы стало понятно, что тест правдив. Мальчик вырос копией отца. Дане уже 21 год, от матери он унаследовал смуглую кожу, но все черты лица ему достались от Евдокимова.

Даниил Белов недавно появился в студии программы "Привет, Андрей". В выпуске прозвучали песни об известных людях. Композицию, посвященную юмористу, исполнил его сын. Даже Андрей Малахов отметил, что у юноши неплохой голос, если бы он захотел стать артистом, то с легкостью пробился бы на эстраду.

Но парень не планирует связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Даниил получает образование по специальности "управление персоналом". Музыкой он занимается на любительском уровне: пытался играть на барабанах, как и его отец.