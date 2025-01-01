Суверенитет Украины закончился после того, как она лишилась пятой части своей территории. С таким заявлением выступил в понедельник, 29 сентября, глава венгерского кабмина Виктор Орбан.

Политик отказал нынешним украинским властям в праве "вести себя так, как будто она (Украина) суверенное государство", поскольку оставшаяся под контролем Киева территория содержится за счет западных спонсоров.

Орбан предупредил, что "если мы — я имею в виду Запад — решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено", сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что при переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрировал ему карту реальной расстановки сил и положения на фронте. Американский лидер подчеркивал, что "большой кусок территории захвачен" российскими военными — все "понимают, что это значит".

25 сентября сообщалось, что с 1 января 2025 года в ходе специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС России 205 населенных пунктов. Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями с начала года освободили более 4 714 квадратных километров.