Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Родион Фомин в ходе выполнения боевых задач спас жизнь товарищу, который был тяжело ранен в результате ракетного удара противника из РСЗО "HIMARS". Родион остановил кровотечение, поместил пострадавшего в автомобиль и эвакуировал его в госпиталь, где нашего бойца успешно прооперировали.

Младший лейтенант Максим Заморин, командир мотострелковой роты, приказал открыть огонь и подавить вражескую группу, которая пыталась вернуть ранее утраченные позиции. Наши штурмовики отбили нападение, уничтожив до 20 неонацистов. В ходе боя Максим лично ликвидировал пятерых радикалов. В результате слаженных действий российских военных контратака противника была успешно отражена.