Российские военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных направлениях в зоне СВО. Ещё два населённых пункта в ДНР освобождены от неонацистов. Под полный контроль группировки "Запад" перешли Шандриголово и Кировск.

Активные бои идут на подступах к Красноармейску. Надежное прикрытие штурмовикам обеспечивают снайперы. Прицельными выстрелами они ликвидируют опорники и технику противника на линии боевого соприкосновения. А также уничтожают ударные и разведывательные беспилотники.

Не дают врагу передышки и артиллеристы. В Днепропетровской области огнем гаубицы Д-30 наши бойцы накрыли пункт временной дислокации боевиков в лесополосе. Работу расчета в режиме реального времени корректировали операторы БПЛА.

А это кадры из ЛНР. По позициям ВСУ бьет "Ураган". Залп 220-миллимитровых реактивных снарядов достает неприятеля на дистанции более 25 километров. С воздуха громит врага армейская авиация. На предельно малой высоте экипаж вертолета Ка-52М вышел в обозначенный квадрат и точным ударом поразил заданную цель.